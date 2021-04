---------------------------------------------------------------------------

BAUWERK GROUP: Gutes Resultat dank Effizienz- und Kostenmassnahmen

Der währungsbereinigte Umsatz der Bauwerk Group lag im Geschäftsjahr 2020 um 3.5% unter Vorjahr. Der hauptsächlich pandemiebedingte Volumenrückgang betrug 6.3%. Dennoch erzielte die Bauwerk Group dank weiteren Fortschritten bei Materialeffizienz und Produktivität sowie den aufgrund der Covid-19-Pandemie notwendig gewordenen und schnell eingeleiteten Kostenmassnahmen erfreuliche Steigerungen der operativen Ergebnisse. Die EBITDA-Marge wurde um 140 Basispunkte auf 11.9% und die EBIT-Marge auf 7.4% (Vorjahr 6.3%) ausgeweitet. Das Unternehmensergebnis reduzierte sich aufgrund von negativen Wechselkurseffekten im Finanzergebnis sowie einem höheren Steueraufwand auf CHF 11.8 Mio. (Vorjahr CHF 12.9 Mio.), wobei der Vorjahreswert von steuerlichen Einmaleffekten profitiert hatte.

St. Margrethen, 22. April 2021 - Der konsolidierte Nettoumsatz der Bauwerk Group lag im Berichtsjahr mit CHF 261.4 Mio. um 7.1% unter Vorjahr (CHF 281.4 Mio.). Bereinigt um erhebliche negative Währungsdifferenzen bei Anwendung der Vorjahreswechselkurse belief sich der Umsatzrückgang auf 3.5%. Dank der in den Vorjahren eingeleiteten Massnahmen zur Effizienzsteigerung in den Werken, kurzzeitig tieferen Materialkosten sowie den Auswirkungen der pandemiebedingt getroffenen Sparmassnahmen und Anpassungen gelang es der Gruppe, in dem über weite Strecken von der Covid-19-Pandemie dominierten Berichtsjahr erfreuliche operative Margenverbesserungen zu erzielen. Das um Währungseffekte bereinigte betriebliche Ergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) belief sich hierbei auf CHF 32.9 Mio., entsprechend einer Marge von 12.6% (Vorjahr: 10.9%).