Seit dem Test der markanten Unterstützungszone um 356,20 HUF Mitte dieses Monats schlug der Abwärtstrend in die Gegenrichtung um und erlaubte es einen Anstieg an die Begrenzungslinie des laufenden Abwärtstrends um die 363,48 HUF zu vollziehen. Zu einem nachhaltigen Kaufsignal ist es dabei noch nicht gekommen, dazu reichte in einem ersten Anlauf die Kraft der Bullen nicht aus. Wohl aber wäre ein solches Szenario für die kommenden Tage noch möglich, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes sollte jetzt nicht ausbleiben.

In grober Seitwärtsbewegung

Insgesamt lässt sich seit Mitte letzten Jahres eine grobe Seitwärtsbewegung beim Währungspaar EUR/HUF erkennen, dabei wechseln sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab. Sollte demnach ein Kurssprung mindestens über 364,00 HUF gelingen, könnte anschließend einen Rücklauf an den nächstgrößeren Widerstandsbereich von 366,00 HUF gelingen, darüber könnten sogar noch einmal die Jahreshochs bei 369,2106 HUF einem Test unterzogen werden. Sollte sich dieses Szenario demnächst abzeichnen, könnte dazu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC40M1 zum Einsatz kommen. Kurzfristige Abschläge finden dagegen Unterstützung im Bereich von 359,8605 HUF vor, darunter müsste noch einmal der EMA 200 bei aktuell 358,60 HUF als Support zum Einsatz kommen.