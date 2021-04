Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Börse Stuttgart-News Bonds weekly Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart Bundesanleihen Der bisherige Wochenverlauf beim Euro-Bund-Future ist von einer geringen Volatilität geprägt. So bewegte er sich in einer Handelsspanne von lediglich 170,09 zu 171,07 Prozentpunkten. Am …