St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

Atrium European Real Estate Limited

ATRIUM GIBT DIE ABSICHT ZUR EMISSION VON NACHRANGIGEN FIXED-TO-RESET RATE UNDATED NOTES BEKANNT (das "Angebot")

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 22. April 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt die Absicht bekannt, nachhaltige Teilschuldverschreibungen über einen geschätzten Gesamtnominalbetrag von EUR 300.000.000 (die "Teilschuldverschreibungen") zu emittieren. Die Teilschuldverschreibungen werden nachrangig zu bestimmten anderen Schuldinstrumente sein und während der anfänglichen Laufzeit von 5,5 Jahren einen fixen Zinsatz aufweisen. Die Teilschuldverschreibungen werden europäischen und internationalen Investoren im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Atrium wird die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Official List der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse beantragen.



Der Nettoemissionserlös der Teilschuldverschreibungen wird zur Finanzierung oder Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich Mietwohnungen, wie im Green Financing Framework von Atrium definiert, verwendet werden.



Die Gesellschaft hat Goldman Sachs International und HSBC als Global Coordinators und Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, ING und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunners für die Emission der Teilschuldverschreibungen mandatiert.