Anlegerverlag Plug Power: das große Comeback hat gestartet! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.04.2021, 11:48 | 217 | 0 | 0 22.04.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Nachdem Plug Power in den vergangenen Wochen einen enormen Kurssturz hinter sich gebracht hat und nun eine Investorenklage nach der anderen ins Haus flattert, geht es nun endlich wieder bergauf! Wird Plug Power sich also vollständig rehabilitieren können und an alte Werte anknüpfen können? Das All-Time-High gilt immer noch als DAS Kursziel der Zukunft! Anlegertipp: Macht der Kauf von Plug Power endlich wieder Sinn? Angesichts dieser herausragenden Perspektive haben wir die aussichtsreichsten Wasserstofftitel für Sie ausfindig gemacht. Welche Aktien das größte Potenzial haben, lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Studie, die Sie jetzt zu Ostern ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken. Die Story von Plug Power ist definitiv eine der spannendsten dieses Jahres. Der Kursverlauf gleicht einer enormen Achterbahnfahrt und niemand kann so recht sagen, wo es denn final hingehen könnte. Diese Aktie ist also weiterhin eine große Wette, die enorm schlecht aber auch enorm gut ausgehen könnte! Tendenziell sollte es bei dieser Zukunftsaktie jedoch eher positiv enden! Deshalb sollte man als potenzieller Anleger von Plug Power in dieser Niedrigkurs-Phase unbedingt einsteigen und die möglichen Gewinne einsacken! Tiefer wird es momentan nicht gehen, die Kurstendenz geht steil nach oben! Das beweist die Aktie auch heute, denn der Kurs wächst bereits um 1,38 Prozent und 0,310 Euro. Deshalb steht der Kurs nun schon wieder bei 22,84 Euro! Fazit: Plug Power kann die Anleger endlich wieder beeindrucken. Welche Aktien von dem anstehenden Wasserstoff-Boom am stärksten profitieren dürften, lesen Sie in unserer aktuellen Wasserstoff-Studie. Diesen Exklusiv-Report können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.



