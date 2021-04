Anlegerverlag Nel ASA: Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.04.2021, 12:48 | 566 | 0 | 0 22.04.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können tief aufatmen. Denn nachdem die Aktie in dieser Woche bereits deutlich Verluste in Kauf nehmen musste, sorgt die heutige Performance für Erleichterung. Kann der Rebound jetzt genutzt werden? Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie Nel ASA aussehen. Denn trotz sinkender Aktienkurse eröffnet die Branche weiterhin immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Der Aktienkurs steigt heute um 5,3 Prozent und 0,13 Euro gegenüber dem Vortag. Dadurch liegt der Aktienkurs derzeit bei 2,50 Euro. Somit zeigt Nel ASA erneut, dass auf Krisensituationen an der Börse reagiert werden kann. Die Möglichkeit zu weiteren Kurssteigerungen besteht zu jeder Zeit. Zuletzt wurde bekannt, dass Nel ASA eine Vereinbarung mit dem internationalen Beratungsunternehmen John Wood Group abgeschlossen hat. Diese verfolgt den Zweck, groß angelegte Wasserstoff-Projekte in ausgewählten Regionen umzusetzen. Dadurch wird wiedermal das enorme Potenzial der Wasserstoff-Branche verdeutlicht. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



