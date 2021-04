Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 15.04. mit „Edelmetall baut wieder Druck auf“.

Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 15.04. mit „Edelmetall baut wieder Druck auf“. Damals notierte das Edelmetall noch unterhalb des Widerstandsbereiches von 2.750 US-Dollar, zeigte aber bereits Ansätze, über diese Hürde springen zu wollen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit konnte Palladium das Ausbruchsniveau von 2.500 US-Dollar weiter erfolgreich verteidigen. Aus charttechnischer Sicht blieb das Edelmetall damit im Spiel. Der US-Dollar tendiert mittlerweile auch wieder schwächer. Aussagen der US-Notenbank und auch die jüngsten US-Verbraucherpreise torpedierten den vorherigen Höhenflug des US-Dollars. Die aktuelle Schwäche des Greenbacks entlastet wiederum die Edelmetalle. Für Palladium gilt es nun. Sollte es dem Edelmetall gelingen, in diesem Versuch die 2.750 US-Dollar zu überspringen, könnte die Preisentwicklung noch einmal Fahrt aufnehmen. In diesem Fall könnte auch ein Durchmarsch in Richtung 2.875 US-Dollar (Hoch aus dem Februar 2020) gelingen. Sollte es auch darüber gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Das gilt auch, sollte Palladium doch noch unter die 2.500er Marke abtauchen.“



Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen… Palladium nutzte die Gegebenheiten und übersprang die Zone um 2.750 US-Dollar. Damit war der Weg in Richtung des markanten Februar-Hochs bei 2.875 US-Dollar frei. Zügig wurde auch dieses Bewegungsziel abgearbeitet. Allerdings verpasste es das Edelmetall, diese Hürde gleich signifikant zu überspringen, um die Weichen in Richtung 3.000 US-Dollar zu stellen…

Ein schwächelnder US-Dollar in Kombination mit einer robusten Nachfrage kreiert ein preistreibendes Umfeld. Gleichzeitig gibt es auch auf der Angebotsseite Fragezeichen.

Kommen wir noch einmal auf die charttechnischen Aspekte zurück. Mit dem Ausbruch über die 2.750 US-Dollar hat Palladium ein Kaufsignal generiert. Das daraus resultierende Bewegungsziel (2.875 US-Dollar) wurde mittlerweile abgearbeitet. Ein erster zaghafter Versuch, über die 2.875 US-Dollar zu setzen, scheiterte jedoch. Insgesamt gilt: Solange Palladium Rücksetzer auf 2.750 US-Dollar begrenzen kann, ist alles im grünen Bereich. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 2.500 US-Dollar. Auf der Oberseite dürften hingegen die 3.000 US-Dollar so langsam aber sicher eine gewisse Anziehungskraft entwickeln…