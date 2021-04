Erst auf den zweiten Blick

Familienunternehmen werden von Bör­sia­nern oftmals mit dem klassischen deutschen Mittelständler gleichgesetzt. Ein Patri­arch, der im Betrieb die Zügel in der Hand hält, eventuell auch eine zweite Genera­tion, die das Unternehmen weiterentwickelt. Eigentümergeführte Unternehmen finden sich jedoch auch in Sphären, in denen man sie auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter …