Die erst im Oktober 2020 an die Börse gegan­gene Kuya Silver (WKN: A2QELV), einer der wenigen nahezu reinrassigen Sil­ber­­förderer, will nächstes Jahr in Peru die Pro­duk­tion aufnehmen. Firmengründer, Presi­dent und CEO David Stein ist ein ­Geologe, der 20 Jahre als Analyst für Rohstoffunter­nehmen und Investmentbanken ­gearbeitet hat. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu …