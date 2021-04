Erfolg mit wenig Risiko

E. B. Tucker, der amerikanische Investor, Buchautor und Ankeraktionär von ­Metalla Royalty & Streaming (WKN: A2PW66) (IK), erzählt immer wieder gerne, wie einst die Erfolgsgeschichte von Franco-­­Nevada (WKN: A0M8PX) begann: Die Beteiligungsgesellschaft ­kaufte 1986 für 2 Mio. USD eine Umsatzbeteili­gung (Royalty) auf ein Stück Wüstenland auf dem Carlin Trend in Nevada und erzielte damit in den Folgejahren über 1 Mrd. USD an Einnahmen – eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals und Geld, …