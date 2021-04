Aktien-Musterdepot 5/2021: Kontrolliert aufwärts

Die bis Anfang April anhaltende ­Korrektur bei Nebenwerten und Wachstumsaktien bremste die Performance des ­Musterdepots auch in den vergangenen Wochen leicht aus. Immerhin stand am Ende ein kleiner Zugewinn unter unserer Monatsbilanz. Zu verdanken ist dieses Plus nicht zuletzt unseren Edelmetallpositionen, die nach einer längeren Durststrecke deutlich ­Boden gutmachen konnten. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter …