Pond Technologies nimmt an CO2-XPRIZE-Wettbewerb von Elon Musk teil!

Pond nimmt an CO2-Reduktionswettbewert von Tesla-Chef Musk teil. In der Vergangenheit war man bereits weit gekommen.

Pond Technologies Holdings Inc. (TSXV: POND; WKN A2JDJM) wird an dem mit 100 Millionen Dollar dotierten XPRIZE-Wettbewerb zur CO2-Reduktion teilnehmen. Der Preis wird von Elon Musk und der Musk Foundation finanziert und alle vier Jahre ausgeschrieben. Bereits bei dem zurückliegenden NRG Cosia Carbon XPRIZE-Wettbewerb 2017 hatte es Pond bis ins Halbfinale geschafft. Für die Teilnahme an der Endrunde hätte das Unternehmen seinerzeit eine Anlage in den USA aufbauen müssen, was aus Kostengründen nicht weiterverfolgt wurde. Beim diesjährigen Wettbewerb rechnet sich Pond noch bessere Chancen aus, weil die Anwendungen der Technologie noch wesentlich breiter geworden sind.

Der XPRIZE „Carbon Removal" ist ein vierjähriger globaler Wettbewerb, der Innovatoren und Teams aus der ganzen Welt einlädt, Lösungen zur Reduktion von Kohlendioxid zu entwickeln, die CO2 direkt aus der Atmosphäre oder den Ozeanen ziehen. Entscheidend ist, dass die Technologie auf Gigatonnen-Niveau skalierbar sein soll und CO2 dauerhaft auf umweltfreundliche Weise bindet.

Der CEO von Pond, Grant Smith, kommentierte: "Wir freuen uns darauf, den XPRIZE-Verantwortlichen und der Industrie weltweit die Fortschritte zu demonstrieren, die wir seit unserer letzten Teilnahme an XPRIZE bei der Kohlenstoffentfernung gemacht haben. Wir glauben, dass die natürliche Bindung von CO2-Emissionen in Algen eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der globalen Reduzierung von Kohlenstoff spielen wird."

Der XPRIZE stellt fest: "Das International Panel on Climate Change (IPCC) schätzt, dass wir bis 2050 bis zu 10 Milliarden Tonnen (10 Gigatonnen) CO2 pro Jahr entfernen müssen, einschließlich 2,5 Gigatonnen pro Jahr bis 2030, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Damit die Menschheit das Ziel des Pariser Abkommens erreichen kann, den Temperaturanstieg auf der Erde auf nicht mehr als 1,5˚(C) des vorindustriellen Niveaus oder sogar 2˚(C) zu begrenzen, brauchen wir mutige, radikale technische Innovationen, die über die Begrenzung der CO2-Emissionen hinausgehen und das bereits in der Luft und in den Ozeanen vorhandene CO2 tatsächlich entfernen. Wenn die Menschheit so weitermacht wie bisher, könnte die globale Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 um 6˚(C) steigen."

Pond mit Sitz in Markham, Ontario, ist ein Technologieführer im Bereich der Kultivierung von Mikroalgen in kontrollierter Umgebung. In über zehn Jahren Forschung und Entwicklung hat Pond eine robuste, disruptive Technologieplattform entwickelt, die auf künstlicher Intelligenz, proprietären LED-Lampen und patentiertem CO2-Management basiert. Die Verwendung von konzentriertem CO2 aus industriellen Abfallströmen ermöglicht es Pond, die Produktivität von Mikroalgen weit über die Kapazität von konventionellen Algenzüchtern im Freien hinaus zu steigern und ermöglicht es industriellen Emittenten, CO2 zu vermindern und letztendlich zu recyceln. Pond verkauft derzeit das aus Mikroalgen gewonnene Antioxidans Astaxanthin unter seiner Marke Regenurex. Da Mikroalgen für Pharmazeutika und Kosmetika, Nutraceuticals, menschliche Ernährung, Aquafarming, Biokunststoffe und Biokraftstoffe immer wichtiger werden, hat Pond begonnen, seine Technologie gegen laufende Lizenzgebühren und Tantiemen an Dritte zu lizenzieren. Pond hat kürzlich eine Biotech-Abteilung hinzugefügt, die sich auf die Züchtung einzigartiger Stämme von Mikroalgen konzentriert, die als Reproduktionsmedium für die Expression von menschlichen Antikörpern und Proteinen verwendet werden.

