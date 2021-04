Washington D.C. 22.04.2021 - Die Regierung Biden legt derzeit ein enormes Tempo bei neuen Gesetzesvorhaben vor. Angesichts der vielen Herausforderungen ist dies auch geboten. Nun will Washington zügig die Treibhausgasemissionen reduzieren.



Unter Bidens Amtsvorgänger haben sich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen. Es galt „America First“ und es sollten Öl-, Gas- und Kohlevorkommen ausgebeutet werden, um die US-Wirtschaft zu stärken. Entgegen den blumigen Versprechen ist nicht viel passiert. Die Wettbewerbsfähigkeit von Kohle ist weiter gesunken und mittlerweile sind die USA beim Thema Klimawandel wieder engagiert.





Biden will in den nächsten Monaten ein Gesetzesvorhaben durch die Kammern bringen, das mehr als zwei Billionen US-Dollar an Investitionen bringen soll, mit dem Ziel, die US-Wirtschaft umzubauen und auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.Um zur Bremsung des menschengemachten Klimawandels beizutragen, hat Biden im Rahmen eines virtuellen Klimagipfels angekündigt, dass die USA bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 2005 halbieren wollen. Damit werden die bisherigen Ziele, die noch unter Präsident Barack Obama formuliert wurden, nahezu verdoppelt. Zudem wächst damit die Wahrscheinlichkeit, die Planungen von netto null Neuemissionen ab 2050 zu erreichen.Klar ist, dass die Ziele mit erheblichen Kosten für den Steuerzahler und die Wirtschaft kommen. Gleichzeitig wird aber immer deutlicher, dass ein Umbau der Wirtschaft mit großen Wachstumsaussichten kommen.Ein wesentlicher Faktor für die Zielerreichung ist die Förderung der Elektromobilität.Obgleich gerade in Deutschland immer wieder über Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft gesprochen wird, dürften batterieelektrische Fahrzeuge in den nächsten Jahrzehnten das Gros bei neuen Fahrzeugen darstellen. Gerade im Individualverkehr werden die angebotenen Produkte immer attraktiver, die Hersteller investieren Milliarden in neue Modelle, Produktionskapazitäten und Forschung.Wichtig für den Erfolg batterieelektrischer Fahrzeuge ist die Verfügbarkeit von Rohstoffen. Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer und andere Rohstoffe werden benötigt, um die komplexen Batteriezellen möglichst effizient zu konstruieren.Bei Lithium waren die Preise zwischen 2015 und 2018 stark gestiegen, getrieben von der Erwartung eines starken Nachfragesprungs seitens der Autoindustrie. Dazu kam es bekanntlich nicht. Stattdessen entwickelt sich die Branche jetzt aber sehr zügig und die Warnungen über mangelnde Rohstoffe werden immer lauter.Dies wird unter anderem dann deutlich, wenn man die Aussichten für den E-Automarkt betrachtet. Morgan Stanley haben kürzlich mitgeteilt, dass die Durchdringungsrate von E-Autos im letzten Jahr bei 2,9 Prozent lag. 2025 sollen es 13,5 Prozent und 2030 schon 31,5 Prozent.Die Nachfrage nach Lithiumcarbonat lag 2020 bei rund 375.000 und soll bis 2025 auf 1,4 Mio. Tonnen steigen, wie US-Produzent Albemarle mitteilte. Die Analysten sehen gegenwärtig aber kein Szenario, in dem solche Mengen Lithiumcarbonat bis dahin verfügbar werden können. Laut der UBS soll die Nachfrage bis 2030 sogar auf 4,4 Mio. Tonnen steigen, womit die Marktsituation noch schwieriger würde.Die gegenwärtige Lage verändert das Marktumfeld für viele Unternehmen aus dem Lithium-Bereich und rückt auch unkonventionelle Produzenten zunehmend in den Fokus der Investoren.Die E-Autobranche hat im vergangenen Jahr den entscheidenden Schritt in den Mainstream geschafft. Nicht allein durch staatliche Subventionen, sondern auch eine Ausweitung des Angebots und immer bessere Eigenschaften wächst das Interesse der Kunden. Je stärker aber der Markt wächst, desto wichtiger wird aber auch die ausreichende Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Batterien.Einer der wichtigsten Elemente für die Herstellung moderner Batterien ist Lithium. Vor allem in Südamerika gefördert, bleibt das Angebot weiterhin eng. Der Autobauer Tesla, der in diesem Jahr eine Million E-Autos verkaufen könnte, hat im September angekündigt, die Rohstoffe für seine Batterien vor allem im US-Bundesstaat Nevada und Umgebung gewinnen zu wollen.Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) hält 100 Prozent an einem weit fortgeschrittenen Lithium-Explorationsprojekt im Clayton Valley in Nevada. Einer vorläufigen Erstbewertung aus dem vergangenen Jahr zufolge, liegt der Wert des Projektes bei rund 1,05 Mrd. USD, Cypress Development mit rund 113 Mio. USD aber deutlich günstiger bewertet ist. Im Vergleich zur Peer Group liegt der Abschlag bei 85 Prozent! Dabei liegt das Projekt direkt neben der Silver Peak-Lithium-Sole-Mine, die dem Produzenten Albemarle gehört.Hieraus ergibt sich für Cypress Development Übernahmephantasie, da Albemarle kaum daran interessiert sein dürfte, einen Konkurrenten in der Nachbarschaft wachsen zu sehen. Dies umso mehr, da die Nachfrage nach Lithium aus der E-Autobranche in den nächsten Jahren massiv wachsen wird. Die Regierung Biden will den Ausbau der Industrie massiv fördern und plant umfangreiche Investitionen in die Ladeinfrastruktur. Die Regierung selbst will in den nächsten Jahren die rund 640.000 Fahrzeuge umfassende Regierungsflotte elektrifizieren. Zudem ist im Weißen Haus derzeit ein Investitionspaket im Umfang von rund 2,3 Billionen US-Dollar in Arbeit, das enorme Infrastrukturinvestitionen zum Ziel hat.Am 25. März hat Cypress Development bekanntgegeben, dass man mit der Entwicklung einer Pilotanlage für das Lithiumprojekt begonnen hat. Die Anlage wird wichtige Daten für die geplante Machbarkeitsstudie liefern. Weiterhin sollen Marketingproben gewonnen werden, die zur Unterstützung von Verhandlungen mit potentiellen Partnern genutzt werden sollen. Das Unternehmen ist nach der jüngsten Finanzierungsrunde mit einem Kassenbestand von 20 Mio. CAD bis hin zur Machbarkeitsstudie durchfinanziert. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/3rt8YGGQuelle:https://www.youtube.com/watch?v=AKLIBYXklKYDie Analysten von Couloir Capital haben am 13. April ihre Einschätzung zu Cypress Development angepasst. Grund dafür sind die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen, wie die Kapitalerhöhung und die Forcierung der strategischen Ziele. Dazu zählt unter anderem der Bau der Pilotanlage und die testweise Produktion von Lithium. Couloir Capital hat das Kursziel für Cypress Development von 2,48 CAD auf 3,31 CAD angehoben.Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) geht davon aus, dass man die Mine rund 40 Jahre betreiben könnte. Im Jahr 2024 könnte die Produktion beginnen. Bis dahin will der Traditionshersteller General Motors mehr als 20 Mrd. USD in die Elektrifizierung der Flotte investieren und wird sich vorher die wichtigen Rohstoffe für den wachsenden Batteriebedarf sichern. Das Umfeld für Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) ist somit extrem günstig und öffnet eine 500 Prozent-Investmentchance. Mehr zu den Plänen von Cypress Development und warum die Aktie unterbewertet ist, lesen Sie hier:https://bit.ly/3rnfBu3Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Cypress Development Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Cypress Development Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!