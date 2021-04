Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 42,46 EUR ausgelotet. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die für die Zukunft von Jungheinrich eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.

Fazit: Wie geht es bei Jungheinrich jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.