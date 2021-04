WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit klaren Zuwächsen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte um 1,01 Prozent auf 3183,99 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es Kursgewinne zu beobachten. Die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) lieferten kaum sichtbare Impulse. Wie allgemein erwartet, beließ die Notenbank den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent.

Am heimischen Aktienmarkt präsentierte sich die Verbund-Aktie sehr stark. Die Titel des Stromversorgers gewannen satte 5,6 Prozent an Wert. Beim Branchenkollegen EVN gab es ein deutliches Plus von 3,9 Prozent zu sehen. Weit oben in der Gunst der Anleger stand auch die Lenzing-Aktie nach einer erhöhten Gewinnschätzung und legte deutliche 3,5 Prozent zu. Der Faserhersteller startete zudem besser als erwartet in das Geschäftsjahr 2021. Das vorläufige Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Quartal 2021 um 36,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 94,5 Millionen Euro.