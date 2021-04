Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Börsen mit robustem Handelstag Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag etwas höher geschlossen. Im Schlepptau der in Westeuropa festen Börsen gab es vor allem in Moskau, aber auch in Budapest und Warschau Gewinne. Beim Prager Leitindex stand zum Schluss ein nur …