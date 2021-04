^ EQS Group-Ad-hoc: Bank Linth LLB AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende Erfreuliche Stimmbeteiligung an der 172. Generalversammlung der Bank Linth

Erfreuliche Stimmbeteiligung an der 172. Generalversammlung der Bank Linth

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Uznach, 22. April 2021



Die 172. ordentliche Generalversammlung der Bank Linth fand auch in diesem Jahr ohne Publikum statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten online oder brieflich abstimmen. Und das taten sie rege: Die Stimmbeteiligung lag rund 50 Prozent höher als im letzten Jahr. Die Anträge des Verwaltungsrats wurden ausnahmslos angenommen. Einem eingegangenen Aktionärsantrag zur Erhöhung der Dividende wurde nicht entsprochen.



Gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrats fand die 172. ordentliche Generalversammlung vom 22. April 2021 im kleinsten regulatorisch erforderlichen Rahmen und ohne physische Teilnahmemöglichkeit der Aktionäre statt. Als Ersatz für die persönliche Ansprache vor Ort hat Verwaltungsratspräsident Urs Müller eine Videobotschaft für die Aktionärinnen und Aktionäre aufgezeichnet, die unter www.banklinth.ch/gv abrufbar ist. Die Reden von Verwaltungsratspräsident Urs Müller und CEO David Sarasin sind ebenfalls online einzusehen.



Stimmbeteiligung erfreulich hoch

"Die Stimmbeteiligung werten wir als positives Zeichen seitens unserer Aktionärinnen und Aktionäre - die Bank Linth liegt ihnen am Herzen", sagt Verwaltungsratspräsident Urs Müller. "Gleichzeitig freuen wir uns, mit unserem diesjährigen GV-Geschenk wortwörtlich den Geschmack vieler Aktionäre getroffen zu haben." Als kleiner Ersatz für die nicht stattfindende Publikumsveranstaltung bestellten sich rund 3000 der 10'400 Aktionärinnen und Aktionäre ein Glarner Chalberwurst-Menü für zu Hause. Auch an der begleitenden Meinungsumfrage zeigten sich viele interessiert - so sind über 2000 Fragebogen online oder schriftlich ausgefüllt und zurückgesandt worden.