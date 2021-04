Gut sechs Jahre lang tendierte der Automobilsektor abwärts und fiel von 2.051 Punkten auf gerade mal 660,30 Punkte bis Mitte März letzten Jahres zurück. Anschließend startet eine beispiellose Erholungsralley und führte zum Jahreswechsel an die maßgebliche Abwärtstrendlinie aufwärts. Nur wenig später gelang es diese zu überwinden und dynamische Kurszuwächse bis an die Hochs aus 2015 zu vollziehen. In diesem Bereich nahmen Käufer anschließend Gewinne mit und schickten das Barometer aus zeitweise 1.900 Punkte abwärts. Damit dürfte es jedoch nicht getan sein, eine Konsolidierung nach einer derart steilen Rallye dürfte noch etwas länger andauern und ist geradezu prädestiniert für den Einstieg auf tieferen Kursniveaus.

Korrektur wahrscheinlich

Auf Sicht der nächsten Wochen und Monate könnten unterhalb von 1.900 Punkten weitere Abschläge zunächst auf die Höchststände aus 2018 bei 1.864, darunter sogar auf 1.770 Punkte abwärts reichen. Spätestens an der Marke von 1.722 Zählern sollte aber die Wiederaufnahme der Erholungsbewegung einsetzen, um nicht Abschläge auf 1.600 Punkte zu riskieren. Ein direkter Durchbruch über die Hochs aus 2015 und 2021 bei 2.051 Punkten wird dabei nicht favorisiert. Sollte ein solcher jedoch einsetzen, könnten weitere Gewinne an 2.298 Punkte bevorstehen, die definitiv zu einem späteren Zeitpunkt favorisiert werden.