PWO meldet erfreuliches Auftaktquartal 2021 und erhöht Jahresprognose

- Weiter positive Entwicklung unserer Auslandsstandorte

- Prognose für Umsatzerlöse und EBIT vor Währungseffekten erhöht

Oberkirch, 23. April 2021 - Die vorläufigen Zahlen von PWO für das erste Quartal 2021 liegen über unseren Erwartungen. Insbesondere die Standorte in Mexiko und China konnten eine deutliche Steigerung bei Umsatzerlösen und EBIT vor Währungseffekten erzielen.

Auch der tschechische Standort trug mit höheren Umsatzerlösen zur positiven Entwicklung des Konzerns bei. Trotz Aufwendungen für den Standortausbau blieb das EBIT vor Währungseffekten auf hohem Niveau. Am deutschen und kanadischen Standort fielen, in Relation zum Vorjahr, Umsatzerlöse und EBIT vor Währungseffekten im ersten Quartal geringer aus. In Deutschland setzen wir unsere Maßnahmen zur Anpassung des Produktionsstandorts mit Nachdruck fort. In Kanada haben sich kundenseitig die geplanten Serienanläufe einiger Folge- und Neuprojekte etwas verschoben. Eine Verbesserung der aktuellen Situation ist bereits konkret absehbar.

Insgesamt realisierte der Konzern im ersten Quartal 2021 Umsatzerlöse von 110,2 Mio. EUR (i. Vj. 108,8 Mio. EUR) und ein EBIT inklusive Währungseffekten von 5,9 Mio. EUR (i. Vj. 6,1 Mio. EUR). Das EBIT vor Währungseffekten betrug 5,7 Mio. EUR (i. Vj. 6,8 Mio. EUR). Das erste Quartal des Vorjahres war noch kaum von der Corona-Pandemie tangiert. Die Bilanzqualität ist weiterhin stabil: Verglichen mit dem Ende des Geschäftsjahres 2020 mit einer Nettoverschuldung von 102,5 Mio. EUR blieb diese mit 102,7 Mio. EUR auf dem selben Niveau. Die Eigenkapitalquote hat sich von 28,7 Prozent auf 29,1 Prozent verbessert.