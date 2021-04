Goldaktien leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

30-Jähriger mehrfach vorbestrafter Autohändler verkauft im Mai 2020 23 Mio Masken für 109 Mio Euro an das Gesundheitsministerium.Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD): „Gegenüber solchen gemeinschändlichen Taten und Tätern muss gerade in der Pandemie die ganze Härte des Gesetzes greifen“.Dressel meint damit offensichtlich den mehrfach vorbestraften Autohändler, der versäumt hatte, etwa 4 Mio Euro Steuern abzuführen und nicht das Gesundheitsministerium, das 109 Mio Euro Steuergelder ausgegeben hat.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 47.689 Euro/kg, Vortag 47.829 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 26,05 $/oz, Vortag 26,42 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.200 $/oz, Vortag 1.204 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.750 $/oz, Vortag 2.782 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 65,80 $/barrel, Vortag 64,85 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,1 % oder 3,2 auf 148,6 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 3,2 %. Bei den kleineren Werten geben GoGold 7,5 %, GoldMining 6,3 % und Northern Dynasty 5,6 % nach. Bei den Silberwerten fallen Excellon 6,4 %, Silvercrest 5,5 % und Aurcana 5,0 %. Sierra verbessert sich 5,9 % (Vortag +13,2 %).