Wie Anleger an steigenden Holz-Preisen partizipieren können

Der Holzmarkt in Deutschland steht derzeit im Fokus. Grund ist die fulminante Preisrally bei dem nachwachsenden Rohstoff aus dem Wald. So berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu Wochenbeginn, dass sich der Kubikmeter Nadelschnittholz seit März im Wochentakt um etwa 100 Euro verteuert. Zugleich werden die Liefertermine für die Holzbaubetriebe in Deutschland teils um mehrere Wochen nach hinten verschoben haben - sofern es denn überhaupt Lieferungen gibt.

Der Markt für Industrieholz in Deutschland ist derzeit praktisch leergefegt. Der Grund: Beim Export in die USA und China schnellt die Nachfrage derzeit in die Höhe. Im vergangenen Jahr sind die Exporte von Nadelschnittholz aus Deutschland in die USA mit 1,63 Mio. Kubikmetern um satte 42% im Vergleich zu 2019 gestiegen. Damit ist Deutschland – hinter Kanada - inzwischen der zweitwichtigste Lieferant für Nadelschnittholz.