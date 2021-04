DGAP-Adhoc 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG: 4 % Schuldverschreibung 2016/2021 / Gläubigerversammlung beschließt Laufzeitverlängerung um zwei Jahre (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.04.2021, 11:06 | 88 | 0 | 0 23.04.2021, 11:06 | 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG: 4 % Schuldverschreibung 2016/2021 / Gläubigerversammlung beschließt Laufzeitverlängerung um zwei Jahre ^

7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG - 4 % Schuldverschreibung 2016/2021 / Gläubigerversammlung beschließt Laufzeitverlängerung um zwei Jahre

Die 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat die 4 % Schuldverschreibung 2016/2021 ("Anleihe") begeben (WKN A169K3 / ISIN DE000A169K35). Die Laufzeit der Anleihe endete gem. den bisher gültigen Anleihebedingungen am 31.03.2021. Die für heute einberufene Gläubigerversammlung hat eine Änderung der Anleihebedingungen beschlossen, wonach die Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre, d.h. bis zum 31.03.2023, verlängert wurde.

Unternehmen: 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG Gotenstr. 23

53175 Bonn

Deutschland

Telefon: 0228 377 273 20

Fax: 0228 377 273 0299

E-Mail: info@7x7invest.de

Internet: www.7x7invest.de

ISIN: DE000A169K35

WKN: A169K3

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

