2006-2008 war die Situation ähnlich. Der Markt verknappte sich, keiner nahm Notiz und auf einmal starteten die Hedgefonds erste Urankäufe. Der Markt verknappte sich zusehends. Heute machen das die Unternehmen selber...

Als führendes rein amerikanisches Uranunternehmen investiert Uranium Energy Corp. weiter in den Aufbau der nächsten Generation von kostengünstigen und umweltfreundlichen Uranprojekten, die auf globaler Ebene wettbewerbsfähig sein werden. Durch die Ankündigungen der letzten Wochen wird UEC zu einem Top-Spieler im amerikanischen Uranmarkt, da man nun perfekt positioniert ist. Man ist eines der am weitesten fortgeschrittenen Uran-Unternehmen, das dennoch seine Vorbereitungen auf seinen vier Projekten weiter hochfährt, um als einer der Ersten bei steigenden Preisen wieder produzieren zu können.

Zusätzlich schafft man durch die jüngst getätigten Urankäufe am Spotmarkt weiteren Mehrwert für die Aktionäre, da diese zu deutlich höheren Preisen wieder verkauft werden sollen. Infolgedessen umfasst UEC‘s Initiative für physisches Uran mittlerweile 2,105 Millionen Pfund U3O8 aus US-Lagerbeständen zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von ca. 30 USD pro Pfund mit Lieferungen zwischen März 2021 und Dezember 2022. Eigens dafür sammelte Uranium Energy in den letzten Wochen insgesamt über 40 Millionen USD an neuem Kapital ein. Zum einen wurde am 22. März der Abschluss einer Direktplatzierung von 10 Millionen Stammaktien zu einem Kaufpreis von 3,05 USD bekannt gegeben und zum anderen konnte am 9. April eine weitere Finanzierung mit über 3,6 Millionen Stammaktien zu einem Kaufpreis von 3,30 USD pro Aktie abgeschlossen werden. Somit verfügt das Unternehmen derzeit über Mittel, Aktien und Lagerbestände in Höhe von über 110 Mio. USD und die physische Uran-Initiative von UEC ist vollständig finanziert. Des Weiteren besitzt das Unternehmen laut Bilanzupdate vom 15. März eine Verschuldung von nur noch 10 Millionen USD, da weitere 8 Millionen Dollar im Rahmen der aktuellen Kreditfazilität reduziert werden konnten.

Uranium Energy setzt seine physische Uranstrategie zur Unterstützung seiner 3 Hauptziele somit erfolgreich um und baut sie sogar weiter aus. Diese sind:

Stärkung der Bilanz bei steigenden Uranpreisen; Eigentum an einem strategischen Bestand, um zukünftige Vermarktungsbemühungen mit Energieversorgern zu unterstützen, die die Produktion ergänzen und die Cashflows beschleunigen könnten; Erhöhung der Verfügbarkeit der Produktionskapazitäten in Texas und Wyoming, um spezifische Gelegenheiten für Uran US-amerikanischen Ursprungs zu verfolgen, das aufgrund der Knappheit der inländischen Uranproduktion einen Premiumpreis erzielen kann

Zusätzlich veröffentlichte UEC einen Zwischenbericht über die laufende Entwicklung des Bohrungsfeldes und die Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung auf dem ISR-Uranprojekt Burke Hollow in Süd-Texas. Bis zum 9. April 2021 wurden mittels zwei Bohrgeräten insgesamt 40 Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung niedergebracht. Die starken Ergebnisse zeigen das Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum innerhalb von PAA-1, das mehrere Bohrabschnitte aufweist, die eine Gehaltsmächtigkeit von 2,45 bis 4,48 Grad besitzen. Dies liegt deutlich über dem Cut-off-Gehalt von 0,3 Gehaltsmächtigkeit für die ISR-Ressourcenschätzung und die Entwicklung des Bohrungsfeldes.

Die Bohrarbeiten werden mit zusätzlichen Testbohrungen zur Ressourcenabgrenzung fortgesetzt, gefolgt von der Installation von ca. 45 zusätzlichen Überwachungsbrunnen im Außenbereich, um die Trenderweiterungen einzuschließen. Diese Bohrungen ergänzen die zuvor installierten 76 Überwachungsbrunnen. Das Management ist mit den bisherigen Bohrergebnissen zufrieden, die das Verständnis der fünf Roll-Fronts oder Trends der Goliad-Formation innerhalb von PAA-1 weiter verbessern. Die Entwicklung von Burke Hollow, der einzigen jüngsten Uranentdeckung in den USA, weist weiterhin das Potenzial auf, die größte Lagerstätte zu sein, die jemals in der Goliad-Formation im Urantrend von Süd-Texas entdeckt wurde. UEC plant zusätzliche Produktionsgebiete in Burke Hollow, womit man über eine starke Pipeline auf der ca. 19.000 Hektar großen Liegenschaft, einschließlich definierter Ressourcen außerhalb von PAA-1 und mehrerer Explorationsziele und anomaler Gebiete, die nur wenig erkundet wurden, verfügt.

Fakt ist, die Nachfrage nach Uran wird massiv ansteigen, während die Produzenten ihre Produktion zu den aktuell niedrigen Preisen noch nicht wieder Anfahren werden. Dennoch fährt Uranium Energy seine Vorbereitungen auf seinen vier Projekten weiter hoch, um als einer der Ersten bei steigenden Preisen über 45 USD innerhalb weniger Monate wieder produzieren zu können. Dies in Kombination mit der physischen Uran-Initiative lässt UEC zu einem TOP-Player im Uranmarkt der USA aufsteigen! Das Uranunternehmen ist top positioniert und finanziert und wird Ihnen als Investor noch viel Freude bereiten.

