Kräftig den Hintern versohlt bekommen heute Software AG-Aktionäre. Denn der Kurs wird um satte rund vier Prozent abgestraft. 35,12X verbilligt sich damit auf nur noch 35,12 EUR. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Software AG marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund eins Prozent entfernt. Bei 34,94 EUR liegt dieser markante Punkt. Die Spannung ist also buchstäblich mit den Händen greifbar.

Fallen-Angels-Jäger könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verstärken.

Fazit: Wie geht es bei Software AG jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.