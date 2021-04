Ölpreise steigen leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert. Im Mittagshandel ging es mit den Notierungen leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,51 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 61,67 Dollar.

Am Ölmarkt werden die Preise derzeit durch kurzfristige Nachfragesorgen und längerfristige Hoffnungen bewegt. Kurzfristig besteht die Sorge, dass die angespannte Corona-Lage in großen Nachfrageländern wie Indien belastet. Mittel- bis längerfristig jedoch ruhen die Hoffnungen auf fortschreitenden Impfkampagnen, weniger Corona-Beschränkungen und einer anziehenden Nachfrage nach Erdöl.

Trotz hoher Risiken will der Ölverbund Opec+ sein Angebot in den kommenden Monaten Zug um Zug ausweiten. Der Kurs dürfte ein Kompromiss zwischen eher vorsichtig agierenden Ölanbietern wie Saudi-Arabien und Russland sein, das auf ein höheres Angebot drängt./jkr/jsl/jha/