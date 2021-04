Tallahassee 23.04.2021 - Der oberste Gerichtshof im US-Bundesstaat Florida hat den Legalisierungsbestrebungen einen herben Rückschlag beschert. Zum SAFE Banking Act wird derweil keine schnelle Abstimmung im Senat erwartet.



In Florida ist die vollständige Legalisierung von Cannabis in den vergangenen Jahren immer wieder knapp gescheitert. Nicht zuletzt die Millionenspenden des mittlerweile verstorbenen Casino-Moguls Sheldon Adelson haben immer wieder das Blatt gewendet.





Am Donnerstag war es aber der oberste Gerichtshof Floridas, der die nächste Initiative für die Legalisierung von Cannabis in Florida torpedierte.Im Jahr 2022 sollte erneut über die Legalisierung abgestimmt werden, die Kampagne „Make it legal Florida“ hatte dazu bereits Hunderttausende Unterschriften gesammelt. Der oberste Gerichtshof entschied nun mit 5 zu 2 Stimmen, dass der geplante Gesetzesentwurf verfassungswidrig sei. Begründet wurde dies mit der Aussage, dass die Aussagen der Kampagne irreführend seien. Darin, so der Vorwurf, werde mitgeteilt, dass Cannabis in Florida legalisiert werde, es wurde aber nicht geschrieben, dass es auf Bundesebene weiter illegal bleibt.Die Klage gegen den Gesetzesvorschlag hatte der Generalstaatsanwalt von Florida eingereicht.Die Kampagne hatte insgesamt rund 556.049 Unterschriften gesammelt, 891.589 waren erforderlich, um auf den Wahlzettel zu kommen. Es ist nun offen, ob die Kampagne bis zu den nächsten Wahlen im November einen weiteren Versuch unternimmt, um die Legalisierung zu erreichen. Die bisherigen Unterschriften sind wertlos. Die Initiative hat sich zu dem Gerichtsentscheid via Twitter noch nicht geäußert.Keine schnelle Abstimmung im SenatVor wenigen Tagen wurde im US-Kongress für ein Bankenreformgesetz gestimmt, das es Unternehmen ermöglichen soll, mit Cannabisunternehmen Geschäfte zu tätigen, ohne sich der Geldwäsche schuldig zu machen. Aus beiden Parteien kam die Zustimmung für die Reform.Im Senat dürfte es allerdings noch etwas dauern, bis es zu einer Abstimmung zu dem Gesetz kommt. Zweifel an einem schnellen Erfolg kam dabei unter anderem vom Chef des Bankenausschusses im Senat, dem Demokraten Sherrod Brown. 