Energie ist "nur" ein Nebenprodukt des Verfahrens zur Herstellung von Biodünger, dass EarthRenew entwickelt hat, es könnte aber ein lukratives werden.

Crypto-Mining ist energieintensiv, sehr energieintensiv, sogar. Deshalb sind die in diesem Bereich tätigen Gesellschaften immer auf der Suche nach günstigem Strom. Davon profitiert jetzt auch die EarthRenew (CSE ERTH / WKN A2P6MB). Das Unternehmen wird für einen Zeitraum von fünf Jahren Niedriglaststrom an eine kanadische Crypto-Mining-Gesellschaft liefern!

EarthRenew verfügt über ein patentiertes Verfahren zur Herstellung hochwertigen Bio-Düngers aus Abfällen der Nutztierhaltung, in dessen Entwicklung man rund zehn Jahre und ca. 70 Mio. Dollar investiert hat. Bei diesem Prozess kann EarthRenew – mit einer 4 MW Rolls Royce-Turbine – gleichzeitig auch Strom generieren. Um möglichst hohe Margen zu erzielen, hatte man in der Vergangenheit die Stromerzeugung auf der Strathmore-Anlage ausschließlich zu Zeiten eingesetzt, in denen mit der Einspeisung ins Stromnetz besonders hohe Preise zu erzielen waren.