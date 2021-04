NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Vortagesverlusten zeichnet sich am New Yorker Aktienmarkt vor dem Wochenende eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial gut eineinhalb Stunden vor der Startglocke mit plus 0,02 Prozent kaum verändert auf 33 824 Punkten. Von US-Präsident Joe Biden geplante Steuererhöhungen für wohlhabende Amerikaner hatten am Vortag für Verluste gesorgt.

Investoren wägen nun laut Experten die Auswirkungen höherer Steuern gegenüber den positiven Effekten ab, die die mit den Konjunkturprogrammen einhergehenden Investitionen in die US-Infrastruktur bringen. Die weiter lockere Geldpolitik stützt die Aktienkurse in Nähe ihrer Rekordhochs. Die in einigen Teilen der Welt rasant steigenden Corona-Zahlen dämpfen aber die Stimmung.