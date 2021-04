Mit viel Vorschusslorbeeren startet GFT in den heutigen Handel. Bei einem Anstieg der Aktie um rund drei Prozent dürfte das niemanden verwundern. Damit verteuert sich das Papier auf nun 17,60 EUR. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 17,26 EUR ausgelotet. Bei GFT ist also Hochspannung angesagt.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 13,18 EUR, sodass GFT in Aufwärtstrends verläuft. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

