Nach Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America sowie der Citigroup sind nun mit JP Morgan alle US-Banken der Wall Street eher bärisch für die mittelfristigen Aussichten der US-Aktienmärkte. Nach dem gestrigen Biden-Schock wegen der geplanten Anhebung der Kapitalertragssteuer geht es aber heute wieder nach oben - es ist der typische, immer wiederkehrende "VIX-Crash" an Freitagen! Aber eines scheint klar: die Steuern werden nach oben gehen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Notenbanken den Fuß vom Gaspedal nehmen müssen. Daher ist der größte Teil der Rally an der Wall Street wahrscheinlich doch bereits gelaufen, auch wenn es kurzfristig noch weiter nach oben gehen kann..

