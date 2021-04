Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Zumeist leichte Verluste - Erneut Gewinne in Moskau Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag überwiegend etwas leichter geschlossen. Aufschläge allerdings wurden in Moskau verbucht. Im Fokus standen die neuen Pläne zur Kapitalertragssteuer des US-Präsidenten Joe Biden. …