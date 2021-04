Anlegerverlag Plug Power fährt wieder die großen Geschütze auf! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.04.2021, 13:48 | 132 | 0 | 0 24.04.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein phänomenales Comeback von Plug Power! Die Aktie schüttelt die Krise in großen Schritten ab und dürfte so schnell keine weitere Abwertung erhalten. Der Kurs glänzt wieder mit extrem positiven Werten und zieht die Anleger endgültig wieder vollständig in seinen Bann. Diese Trendwende dürfte die Aktionäre dieser wichtigen Wasserstoffaktie wieder glücklich stimmen! Anlegertipp: Macht der Kauf von Plug Power endlich wieder Sinn? Angesichts dieser herausragenden Perspektive haben wir die aussichtsreichsten Wasserstofftitel für Sie ausfindig gemacht. Welche Aktien das größte Potenzial haben, lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Studie, die Sie jetzt zu Ostern ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken. Plug Power kann diese unglaubliche Aufholjagd mit weiteren Kursgewinnen in der nächsten Woche krönen. Die Anleger sind endlich wieder Feuer und Flamme und wollen weitere Kursgewinne feiern, die das Depot zurück auf die Gewinnerspur bringen. Plug Power scheint für so ein Comeback gewappnet zu sein und hat die größten Teile der Krise überstanden! Nun heißt es, nach vorne zu schauen und weitere Gewinne einzufahren. Diese Wasserstoff-Aktie macht wieder Spaß und kann sein Potenzial ausschöpfen. Das war in den vergangenen Wochen absolut nicht gelungen. Nun ist das Unternehmen zurück und beweist dies mit einem Aufschwung von 4,78 Prozent. Der Kurs wächst um 1,055 Euro und steht dadurch bei 23,13 Euro! Fazit: Plug Power kann die Anleger endlich wieder beeindrucken. Welche Aktien von dem anstehenden Wasserstoff-Boom am stärksten profitieren dürften, lesen Sie in unserer aktuellen Wasserstoff-Studie. Diesen Exklusiv-Report können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.



