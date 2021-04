2020 war das Jahr für Aktien, die in ihr Geschäftsmodell auf alternative Energien oder Brennstoffzellen ausgerichtet hatten. Die Titel verzeichneten teilweise exorbitante Zuwächse. So kletterte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power beispielsweise über 800 Prozent in nur einem Jahr. Auch andere Titel wie Nel ASA (+200%) oder Powercell (+100%) verzeichneten dreistellige Gewinne.

Setzte sich dieser Höhenflug im Januar zunächst fort, folgte die Ernüchterung auf dem Fuß. So befinden sich die Überflieger des Vorjahres mittlerweile seit drei Monaten quasi im freien Fall. Abschläge von 50% und mehr sind an der Tagesordnung. So verlor Plug Power beispielsweise in der Spitze über 68 Prozent!

Fazit: Ist das Ende des Wasserstoffbooms bereits erreicht? Sind die Aktien wirklich so schlecht, wie die Aktienkursentwicklung der vergangenen Monate anzeigt?