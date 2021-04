Was mussten Plug Power-Aktionäre in den vergangenen Wochen und Monaten leiden. Immerhin befindet sich der absolute Überflieger des vergangenen Jahres, in dem die Aktie über 800 Prozent nach oben geklettert ist, seit Januar auf kolossaler Talfahrt. Doch damit könnte es nach dieser Nachricht jetzt vorbei sein. Die Gewinne von Mittwoch und Freitag dürften ein Vorgeschmack sein auf das, was uns jetzt erwartet…

Plug Power hat in den vergangenen Wochen weiter an seiner Zukunftsfähigkeit gearbeitet. So wurde unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem kanadischen Unternehmen Westech Industrial vermeldet. Das Unternehmen wird zukünftig Brennstoffzellen von Plug Power in Kanada vertreiben und damit dem Marktführer weitere Absatzwege erschließen.

