DAX-Wochenplan Trotz EZB keine Impulse, DAX in Range gefangen Trotz EZB und neuem Rekordhoch gab es keine nachhaltigen Impulse in dieser Woche. Der DAX bleibt in seiner Range gefangen. Welche Marken sind für die FED-Woche maßgeblich?