Anlegertipp: Macht der Kauf von Plug Power nun Sinn? Angesichts dieser herausragenden Perspektive haben wir die aussichtsreichsten Wasserstofftitel für Sie ausfindig gemacht. Welche Aktien das größte Potenzial haben, lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Studie, die Sie jetzt zu Ostern ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Wird es für Plug Power nun so weitergehen? Der aktuelle Aufwärtstrend ist unschlagbar. Auch wenn diese Aktie natürlich weiterhin höchst volatil ist und enorme Kursschwankungen aufweist, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es hier aktuell in großen Sprüngen nach vorne geht! Die Talsohle wurde endgültig überschritten und man nimmt sich für nächste Woche viel vor!

Möglicherweise ist das der perfekte Zeitpunkt, um sein Kapital wieder in Plug Power anzulegen. Das vielversprechende Wasserstoff-Unternehmen aus den Vereinigten Staaten kann momentan perfekte Kurstendenzen aufweisen, die für jeden möglichen Aktionär interessant sind. Also schnell zuschlagen und diesen Rabatt kassieren!

So tief war die Aktie lange nicht mehr. Zwischenzeitlich hatte der Kurs an der Marke von 60 Euro gekratzt, bis es nun runter ging auf nur noch 20 Euro. Seit diesem Tiefpunkt geht es aber steil bergauf, wodurch die Aktie wieder Spaß macht. Der Abschlusskurs vom Freitag mit einem Plus von fast 5 Prozent und mehr als einem Euro macht Mut für die kommende Woche!

Fazit: Plug Power kann die Anleger endlich wieder beeindrucken. Welche Aktien von dem anstehenden Wasserstoff-Boom am stärksten profitieren dürften, lesen Sie in unserer aktuellen Wasserstoff-Studie. Diesen Exklusiv-Report können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.