In den Aktienmärkten ist bereits sehr viel eingepreist. Zudem wirken sie technisch überhitzt. Eine gesunde Konsolidierung im übergeordneten Haussetrend wäre nun wünschenswert! Anders sieht es im Rohstoffbereich aus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

rund 1,1 % ging es für den DAX und rund 0,5 % für den Dow Jones in der vergangenen Handeswoche runter. Wir sind noch immer der Meinung, dass die Aktienmärkte für eine Pause reif sind. Allerdings rechnen wir zunächst mit einer Konsolidierung in der beginnenden Berichtssaison im Hausse-Trend und nicht mit einer Trendumkehr.

Erste erkennbare Ansätze dazu wurden in den großen Indizes zum Wochenbeginn geliefert. Bisher ist das allerdings für uns lediglich eine logische Konsequenz technisch überkaufter Märkte.

Interessante Signale sind auch vom Goldmarkt zu empfangen! Durch die Wende sinkender Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sowie einem schwachen Dollar konnte der Goldpreis sich stabilisieren. Unterstützend für das Edelmetall wirkte sich auch der US-Konsumentenpreisindex aus, der das Anziehen der Inflation mit den publizierten Daten untermauerte. Die Konsequenz: Fast keine ETF-Abflüsse!

Weitere Schützenhilfe sollte das Edelmetall von den Notenbanken bekommen, da zum Beispiel die ungarische Zentralbank ihre Goldreserven von 31,5 auf 94,5 Tonnen verdreifachen will!!! Ebenso faszinierend, wie diese Ankündigung war auch die Begründung zu diesem Schritt, die lautete: Gold hätte kein Kredit- und Gegenparteienrisiko. Aber auch andere Zentralbanken streben nach mehr Gold.

Rohstoffe im Chartcheck!

Auch charttechnisch schaut der Goldpreis extrem spannend aus! Denn nun gilt es die 200-Tage-Linie von unten nach oben zu durchbrechen!

Quelle: Stockchards.com

Mit dem Durchbruch der 200-Tage-Linie, wird eine starke Trendwende eingeleitet. Nach unten ist der doppelte Boden im Bereich um 1.680,- USD je Unze eingezogen. Vorteilhaft wäre es, wenn dieser Boden nicht mehr unterschritten würde.

Charttechnisch sieht es beim Silberpreis ähnlich aus, nur dass dieser bereits die 200-Tage-Line übersprungen hat.

Quelle: Stockchards.com

Nun läuft der kleine Bruder des Goldes und Industriemetall an einen charttechnischen Widerstand bei etwa 26,50 heran, der als nächstes überwunden werden muss. Mit diesem Überschreiten wäre dann als nächste Zielmarke etwa 28,50 USD je Feinunze zu nennen. Als kleine Unterstützung sollte die 200-Tage-Linie dienen.

Kupfer entpuppt sich immer mehr zum Dauerläufer und legt nach einer kleinen Konsolidierung nun wieder los.

Quelle: Stockchards.com

Palladium dreht gerade auch richtig auf und hat sich charttechnisch befreit!

Quelle: Stockchards.com

Der Chartcheck zeigt es, Rohstoffe sind neben den Fundamentaldaten, die eindeutig auch auf höhere Preise hindeuten, auch charttechnisch erste Wahl! Erwähnen müssen wir bei der ersten Wahl auch noch Uran und Uranaktien, denen ebenfalls eine glänzende Zukunft prophezeit wird!

In unserem Folgenden Wochenrückblick finden sie eine Vielzahl von interessanten Unternehmen, die sich fürInvestitionen im Rohstoffsektor anbieten. Schauen Sie selbst:

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

