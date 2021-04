Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Schauspieler und Sänger Ben Becker: „Das ist doch Wahnsinn. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Niemand der Initiatoren von #allesdichtmachen, weder Jan Liefers, Ulrike Folkerts, meine Schwester, ich oder andere haben etwas mit Corona-Leugnern oder rechten Irren zu tun. Ich dachte, das wäre alles längst Vergangenheit. Was ist nur aus unserem Land geworden, dass man nicht mehr kritisch hinterfragen darf?“Auch andere Corona-Leugner und rechte Irre haben mit Corona-Leugnern und rechten Irren nichts zu tun, sondern sind Menschen, die manche Maßnahmen der Regierung kritisch hinterfragen und deshalb als Corona-Leugner und rechte Irre diskreditiert werden, was jetzt für weitere Beobachter erkennbar wird.Wer in einer Demokratie schläft, wacht in einer Diktatur auf.Es scheint so zu, als ob ein paar Schauspieler wenigstens für einen Moment aus dem Tiefschlaf in eine Phase des Leichtschlafs gelangt zu sein.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 47.268 Euro/kg, Vortag 47.689 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.