Anlegerverlag PLUG POWER – Die Party beginnt! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.04.2021, 08:52 | 613 | 0 | 0 26.04.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit deutlichen Zugewinnen beginnt PLUG POWER den heutigen Handel. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund vier Prozent an. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder? Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Diese Chartmarke liegt bei 19,97 EUR. Die Situation bleibt also angespannt. Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 30,44 EUR steht. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann. Fazit: Wie geht es bei PLUG POWER jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



