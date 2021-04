Die Wall Street startet in eine "Monster-Woche": neben der Fed-Sitzung sind es vor allem die Zahlen der großen US-Tech-Konzerne, die für die Märkte extrem wichtig werden. Aber darüber hinaus melden ein Drittel aller S&am

Die Wall Street startet in eine "Monster-Woche": neben der Fed-Sitzung sind es vor allem die Zahlen der großen US-Tech-Konzerne, die für die Märkte extrem wichtig werden. Aber darüber hinaus melden ein Drittel aller S&P 500-Unternehmen ihre Zahlen - wir werden also nach dieser Woche genauer wissen, ob die US-Berichtssaison weiter so gut läuft wie bisher. Es herrscht weiter Euphorie an der Wall Street, die Märkte sind extrem einseitig positioniert mit der Erwartung, dass die Wirtschaft boomt und die Fed dennoch die Füsse still hält. Die charttechnische Entwicklung seit März 2020 ist extrem ähnlich wie ab dem März 2009 - damals folgte dann eine (moderate) Korrektur, diesmal auch?

Das Video "Monster-Woche - die Ausgangslage!" sehen Sie hier..