Winfried Wengenroth, Geschäftsführer der City Immobilienmakler GmbH, weiß worauf es beim Immobilienverkauf ankommt. Bildquelle: City Immobilienmakler GmbH

Wer seine Wohnung oder sein Haus verkaufen möchte, steht zunächst einmal vor einem riesigen Berg voller Arbeit. Insbesondere Verkäufer, die sich nicht mit der Materie auskennen, setzen den Verkaufspreis häufig entweder zu hoch oder zu niedrig an. Im ersten Fall wundern sie sich dann, dass auch bei generell großer Nachfrage kein Interesse an der zum Verkauf stehenden Immobilie besteht. Im zweiten Fall ärgern sie sich möglicherweise im Nachhinein, dass sie ihre Immobilie unter Wert verkauft haben und ihnen so einiges an Erlös entgangen ist.

Doch nicht nur der richtige Verkaufspreis spielt eine große Rolle, sondern auch der Verkaufszeitpunkt. Dieser hat nämlich direkte Auswirkungen auf den Preis. Sind beispielsweise die Zinsen gerade besonders niedrig, entschließen sich mehr Käufer einen Kredit für die Immobilienfinanzierung aufzunehmen, als wenn die Zinsen sich momentan auf einem hohen Niveau bewegen.

Hinzu kommt dann noch die Suche nach Käufern auf eigene Faust, und das Aufbereiten sämtlicher Informationen rund um die zu verkaufende Immobilie, was mit einem hohen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden ist, wenn man sich nicht mit diesem Prozess auskennt. In diesem Artikel sind daher einige wichtige Punkte aufgelistet, die Immobilienverkäufer beachten sollten.



Realistische Preisermittlung und optimaler Verkaufszeitpunkt

Zunächst muss der Wert der Immobilie so realistisch wie möglich abgeschätzt werden. Sowohl der Zustand als auch Standort der Immobilie fließen in diese Bewertung mit ein.

Winfried Wengenroth, Geschäftsführer der City Immobilienmakler GmbH und Immobilienexperte, sagt hierzu: „Wir sehen immer wieder, dass viele unserer Klienten, die zuerst auf eigene Faust versucht haben, ihre Immobilie zu verkaufen, schon bei der Preisermittlung grobe Fehler begehen. Besitzer, die meist lange Zeit in ihrem Haus gewohnt haben, haben eine besondere Bindung dazu. Dieser Umstand macht es oft schwierig, einen objektiven Blick auf die Immobilie zu werfen, da viele Erinnerungen an ihr hängen. Dadurch wird häufig der Preis zu hoch angesetzt und es dauert sehr lange, bis sich ein Interessent findet – wenn überhaupt.“