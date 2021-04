Roscan Gold: Analyst rät zum Einstieg!

Nach einer Serie von guten Bohrergebnissen und einem erfolgreichem Financing sehen auch die Analysten großes Potenzial in der Aktie von Roscan Gold. So rät Stifel GMP zum Einstieg und gibt ein Kursziel von 0,80 CAD aus.

Die Aktie von Roscan Gold (0,54 CAD; 0,35 Euro; CA77683B1076) führt ein wenig ein Eigenleben an der Börse. Auch in Schwächephasen des Goldpreises konnte der Titel zulegen und selbst das jüngste Financing schadete dem Aktienkurs nicht. Stattdessen marschierte das Papier auf ein neues Allzeithoch, wo es nun zu Gewinnmitnahmen kann. Dennoch: Seit Jahresbeginn liegen Anleger hier mit mehr als 40 Prozent vorne.

Nach einer Serie von guten Bohrergebnissen und einem erfolgreichem Financing sehen auch die Analysten großes Potenzial in der Aktie von Roscan Gold . So rät Stifel GMP zum Einstieg und gibt ein Kursziel von 0,80 CAD aus.

Roscan Gold: Analysten von Stifel GMP raten zum Einstieg

Nun haben auch die Analysten des kanadischen Instituts Stifel GMP ein Research zu Roscan Gold veröffentlicht. Sie sehen erhebliches Potenzial und raten zum „speculative buy“. Als Kursziel wurden 0,80 CAD ausgegeben. Auf dem aktuellen Kursniveau besteht somit die Chance auf weitere 45 Prozent. Die Analysten Alex Terentiew und Sean Ghosal loben in ihrem Research das erfahrene Führungsteam aus Kapitalmarkt-Experten und ehemaligen AngloGold Ashanti-Managern. Unter anderem war Srinivasan Venkatakrishnan, der Ex-CEO von AngloGold Ashanti (2013-18) in diesem Frühjahr in das Board aufgenommen worden.

Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold

Daneben loben die Analysten die Projektlage. So befindet sich das Kandiolé-Goldprojekt in einer prosperierenden Nachbarschaft. So befindet sich Barrick Golds Loulo-Gounkoto-Mine im Norden, B2Golds Fekola-Mine ist fast ein direkter Nachbar (ausführlich hier). Zudem tummelt sich mit IAMGold ein weiterer Großkonzern in der Region. Stifel GMP sieht in Kandióle das Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold. Hier könnte aus mehrere Vorkommen auf der Liegenschaft eine zentrale Mühle betrieben werden. Ob die Anlage dann von Roscan Gold selbst betrieben wird, oder ob vorher schon einer der Goldproduzenten eine Übernahme wagt, wird man sehen.