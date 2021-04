Die Sektkorken knallen heute bei ADVA Optical Networking. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund fünf Prozent aus. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund vier Prozent. Bei 10,46 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Wenn es danach geht, verläuft ADVA Optical Networking nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 8,18 EUR befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

