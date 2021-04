Dabei konnte sich das Wertpapier über seine letzten markanten Hochs aus Ende 2017 um 41,36 Euro hinwegsetzen und stieg infolgedessen an das nächstgelegene Kursziel gelegen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 49,71 Euro an. Doch genau an dieser Stelle stellt sich nun eine latente Seitwärtsbewegung ein, die Rückschlüsse auf eine wohlverdiente Pause erlaubt zu ziehen. Bestehende Long-Positionen können nun ebenfalls realisiert oder aber der Stopp merklich nachgezogen werden.

Mehrwöchige Konsolidierung möglich

Aufgrund des Zieleinlaufs und einsetzender Gewinnmitnahmen könnte es in der Aktie der Deutschen Post nun zu einer kurzzeitigen Trendumkehr kommen. Abschläge unter 47,60 Euro wären mit weiteren Abschlägen auf 45,74 Euro verbunden, darunter findet das Papier im Bereich von 44,00 Euro eine weitere tragfähige Unterstützung vor. Gut möglich, dass es sogar an die Jahreshochs aus Ende 2017 bei 41,36 Euro abwärts gehen, ehe wieder Käufer zugreifen und für eine Stabilisierung sorgen. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN SD4JM3 zum Einsatz kommen. Ein zeitnaher Ausbruch über das 138,2 % Fibo wird dagegen nicht favorisiert, im Erfolgsfall könnte jedoch der Fokus schnell auf die nächsthöhere Marke bei 56,27 Euro fallen.