Anlegerverlag NanoRepro: die Hoffnung ist zurück! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.04.2021, 14:48 | 150 | 0 | 0 26.04.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz geht nun auch die Aktie von NanoRepro wieder ordentlich durch die Decke. Denn in diesem sind enorme Testpflichten verankert, was für dieses Unternehmen in diesen Tagen eine Goldgrube ist. Die Nachfrage steigt ins Unermessliche und sorgt für unfassbare Umsatzchancen für diese Aktie! Download-Tipp: Kann NanoRepro diesen Trend nun bestätigen? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Der Tiefpunkt von NanoRepro ist definitiv überschritten. Zunächst einmal wurde die Aktie extrem gehypt. Diesem Hype folgten dann erhebliche Gewinnmitnahmen, wodurch der Kurs sich mehr als halbiert hatte. Nun aber diese, für NanoRepro, tollen Nachrichten, wodurch die Umsätze angetrieben werden können. Diesen Schwung muss man nun mitnehmen, um die Anleger weiter zu begeistern! Das wird NanoRepro aber schaffen. Das Problem war nur, dass man lange nichts zu vermelden hatte und die Anleger somit wieder abgesprungen sind. Es dürfte jedoch jetzt jedem klar sein, was für eine Bedeutung diese Aktie in diesen Tagen hat! Deshalb hat NanoRepro heute einen Aufschwung um 8,09 Prozent und 0,76 Euro auf 10,16 Euro zu verkünden! Fazit: NanoRepro hat also tolle Zukunftsaussichten zu bieten. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!



