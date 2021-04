Anlegertipp: Macht der Kauf von Ballard Power also jetzt Sinn? Angesichts dieser herausragenden Perspektive haben wir die aussichtsreichsten Wasserstofftitel für Sie ausfindig gemacht. Welche Aktien das größte Potenzial haben, lesen Sie in unserer großen Wasserstoff-Studie, die Sie jetzt zu Ostern ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

So hatte man sich das auf Seiten von Ballard Power vorgestellt! Der Kurs geht wieder dermaßen durch die Decke, dass man aufpassen muss, dass man nicht die größten Gewinne schon jetzt verpasst. Der Kurs geht steil in Richtung der Marke von 20 Euro und wird auch darüber hinaus nicht zu halten sein! Also schnell einsteigen und diesen (noch) sehr günstigen Preis mitnehmen!

Man darf sich von den Wasserstoff-Aktien unter US-Präsident Joe Biden noch eine Menge erhoffen. Die Kurse profitieren enorm von der aktuell sehr nachhaltigen Politik des neuen Präsidenten. Deshalb kann Ballard Power aus seinem Langzeittief exzellent wieder herauskommen und durchstarten! Wer jetzt noch nicht drin ist, ist selber Schuld!

Was für ein toller Wochenstart also für diese Aktie. Wasserstoff boomt weiterhin und wird durch den Nachhaltigkeitsgedanken auch in Zukunft nicht wegzudenken sein. Das zeigen die aktuellen Entwicklungen an der Börse eindeutig. Aufgrunddessen kann die Aktie sich auch heute wieder perfekt beweisen und legt einen Traumstart von 1,19 Prozent und 0,22 Euro Plus hin. Der Kurs liegt bei 18,32 Euro!

