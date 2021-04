Die Spannung steigt im Gold-Silbersektor. Auch wenn noch nicht der Knoten geplatzt ist, so präsentieren sich die Edelmetalle gegenwärtig doch in robuster Verfassung.

Auch bei den Produzentenaktien „gärt“ es. Ein nicht unerheblicher Teil befindet sich in interessanten charttechnischen Konstellationen, die weitere Chancen offerieren. Doch auch hier gilt: Der Knoten ist noch nicht geplatzt.

Spannend stellt sich gegenwärtig auch die charttechnische Konstellation bei Gold Fields dar.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 31.03. unter anderem „[…]Die charttechnischen Aspekte sind schnell zusammengetragen. Auf der Oberseite muss Gold Fields nachhaltig über die Zone 10,0 / 10,6 US-Dollar ausbrechen, um ein frisches Kaufsignal auszulösen. Auf der Unterseite sollte es tunlichst nicht unter die 8,0 US-Dollar gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, wird eine Neubewertung der Lage erforderlich.“



Aus charttechnischer Sicht dominiert noch immer der zuletzt bereits thematisierte Widerstandsbereich von 10,0 / 10,6 US-Dollar. In der letzten Zeit verstand es die Aktie jedoch, das Geschehen in Richtung 10,0 US-Dollar zu verlagern und so Druck auf der Oberseite aufzubauen.

Es scheint nur noch die Initialzündung zu fehlen. Bei einem Ausbruch über die Zone 10,0 / 10,6 US-Dollar würden der Aktie weitere Zugewinne winken. Neben dem Bereich von 11,0 US-Dollar stellt auch der Widerstand bei 11,7 US-Dollar ein potentielles Bewegungsziel dar. Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 9,2 US-Dollar (letztes Bewegungsziel) / 9,0 US-Dollar gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.