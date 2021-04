Der Baumwollpreis trat Ende Februar in ein veritables Korrekturszenario ein. Zwischenzeitlich wurde es prekär; insbesondere nachdem es für Baumwolle kurzzeitig unter die 0,80 US-Dollar ging.

Der Baumwollpreis trat Ende Februar in ein veritables Korrekturszenario ein. Zwischenzeitlich wurde es prekär; insbesondere nachdem es für Baumwolle kurzzeitig unter die 0,80 US-Dollar ging.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.03. hieß es unter anderem „[…] Dem Baumwollpreis gelang es schließlich, bis in den Bereich von 0,93 US-Dollar vorzustoßen. Ein Sprung auf die 0,95 US-Dollar blieb ihm allerdings verwehrt. Der Wind drehte. Gewinnmitnahmen zwangen den Preis zum Rückzug. Wichtige Unterstützungen, wie etwa die Bereiche um 0,87 US-Dollar und 0,84 US-Dollar, musste Baumwolle wieder aufgeben. Aktuell sieht es nach einem Test der eminent wichtigen 0,80 US-Dollar aus. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls muss die Lage aus charttechnischer Sicht noch einmal neu bewertet werden.“



Mit dem Rücksetzer unter die 0,80 US-Dollar stand auch der bis dahin gültige Aufwärtstrend im Fokus. Baumwolle gelang es in dieser wichtigen Phase, den charttechnischen Schaden zu begrenzen. Noch vor Erreichen der 0,75 US-Dollar drehte der Preis wieder nach oben.

Die aktuell zu beobachtende Erholung kann bereits erste Erfolge vorweisen. Die Rückkehr über die 0,80 US-Dollar gelang; gleichzeitig auch die Rückkehr in den Aufwärtstrend. Derzeit ringt der Preis mit den 0,84 US-Dollar. Sollte es darüber gehen, würden die nächsten Bewegungsziele bei 0,87 US-Dollar und 0,93 US-Dollar liegen.

Gleichzeitig gelang die Rückkehr in den Aufwärtstrend. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, bleiben Rücksetzer idealerweise auf 0,80 US-Dollar begrenzt.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für April, der vor einigen Tagen vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlicht wurde, im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle neutral bis leicht positiv aus. So sieht die aktuelle Projektion für das Jahr 2020 / 2021 im Vergleich zum März-Report eine leichte Reduzierung der Lagerendbestände für Baumwolle vor. Im aktuellen April-Bulletin werden globale Lagerendbestände in Höhe von 93,46 Mio. Ballen erwartet, nach 94,59 Mio. Ballen im vorherigen März-Bulletin.