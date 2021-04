Bei SLM Solutions feiern heute die Bullen. So schießt die Aktie um rund fünf Prozent nach vorne. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 18,88 EUR. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 20,00 EUR. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen SLM Solutions-Aktionäre.

