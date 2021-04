ACCENTRO veröffentlicht Zahlen für Geschäftsjahr 2020 - EBIT vor Einmaleffekten übertrifft Vorjahreswert

- Konzernumsatz von 125,2 Mio. EUR

- Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 34,8 Mio. EUR

- Einmalaufwendungen von 6,0 Mio. EUR wirken sich mindernd auf EBIT aus

- Beurkundetes Verkaufsvolumen von 118,7 Mio. EUR übertrifft Vorjahresniveau



Berlin, 26. April 2021 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Geschäftsjahr 2020 betrug 34,8 Mio. EUR. Der Vorstand war in seiner Prognose von einem EBIT auf Vorjahresniveau (Vj.: 39,8 Mio. EUR) ausgegangen. Ein wesentlicher Grund für die Abweichung von der Prognose war die pandemiebedingte Verzögerung beim Nutzen-Lasten-Wechsel, wodurch sich für das vierte Quartal 2020 geplante Ergebnisse in das Jahr 2021 verschoben haben. Zusätzlich wirkten sich im Berichtsjahr Einmalaufwendungen in Höhe von 6,0 Mio. EUR mindernd auf das EBIT aus, von denen 4,0 Mio. EUR im vierten Quartal 2020 angefallen sind. Ohne die Berücksichtigung der Einmalaufwendungen hätte das EBIT im Geschäftsjahr 2020 40,8 Mio. EUR betragen und damit den Vorjahreswert leicht übertroffen.

Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 125,2 Mio. EUR. Der Vorstand hatte in seiner Prognose einen Umsatz leicht über dem Vorjahreswert (Vj.: 143,3 Mio. EUR) erwartet. Auch hier hat der verzögerte Nutzen-Lasten-Wechsel für das vierte Quartal 2020 geplante Umsätze in das Jahr 2021 verschoben. Entsprechend ist das akkumulierte bereits beurkundete Verkaufsvolumen ohne vollzogenem Nutzen-Lasten-Wechsel per 31.12.2020 auf 36,9 Mio. EUR weiter gestiegen (per 30.09.2020: 29,5 Mio. EUR).